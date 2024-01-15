المتحور الجديد يثير مخاوف الصين من موجة عنيفة لكورونا.. ماذا حدث؟

حذر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، من موجة عنيفة لفيروس كورونا، بعد زيادة نسبة الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد JN. 1 في البلاد.

وقال لوانغ دايان، مدير المركز، إن هناك انخفاضا كبيرا في مناعة السكان نتيجة انتشار سلالة JN.1، وهناك احتمالية كبيرة لانتعاشة المتحورJN.1 وتحوله إلى البديل السائد في الصين.

موجة عنيفة لكورونا

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إن عيادات الحمى في المؤسسات الصحية في جميع أنحاء الصين لاحظت انخفاضًا في عدد المرضى، لكن الخبراء أشاروا أيضًا إلى أن هناك احتمالية لعودة ظهور فيروس كورونا خلال شهر يناير الجاري.

واعتقد الخبراء أن الصين ستشهد العديد من مسببات الأمراض التنفسية التي تتناوب أو تنتشر بشكل مشترك خلال فصل الشتاء وموسم الربيع المقبل، وذكرت صحيفة «جلوبال تايمز»، أن فيروسات الأنفلونزا ستهيمن كذلك على المدى القصير.

تحذيرات من المتحور الفرعي الجديد

وشدد الخبراء على ضرورة اتباع الخطوات التي يتعين اتخاذها لتعزيز سياسات المراقبة، وإصدار التحذيرات المبكرة مع اقتراب العطلة الشتوية ومهرجانات الربيع، إذ قد تشهد التجمعات الجماهيرية والتحركات واسعة النطاق للناس ارتفاعًا خلال هذا الوقت، ما يزيد من انتشار أمراض الجهاز التنفسي.

يذكر أن منذ ليلة رأس السنة شهد عدد المرضى الذين يزورون عيادات الحمى في المؤسسات الطبية في الصين انخفاضًا، ولكن وفقا للسلطات الصحية الصينية هناك فرصة لانتعاش عدوى فيروس كورونا بالصين في شهر يناير الجاري، حسبما ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز».