فتح باب التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني السبت المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، انتهاء استعدادات أعمال تنسيق التقدم والقبول بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2024، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنّه سيتم قبول الطلاب الجدد بدءا من السبت المقبل وفقا للحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها في الفصل الدراسي الأول 2023-2024، مؤكدين أنّ القبول سيكون بنفس قيمة المصاريف الدراسية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لـ«الوطن»، أنّ الجامعة ملتزمة بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وهناك التزام تام بالضوابط المعمول بها في هذا الشأن، والمصروفات ستكون كما هي دون تغيير.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وأوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ القبول للطلاب الجدد سيبدأ السبت المقبل، على أن يكون التقدم عن طريق الجامعة مباشرة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مكتب شؤون الطلاب، وجرى التشديد على الالتزام بالحدود الدنيا لقبول الطلاب بها خلال الترم الأول.

وترصد السطور التالية الحدود الدنيا للتقدم في الجامعات الخاصة والأهلية 2024، كما يلي.

** كليات الطب البشري: 80%

** كليات الطب البيطري: 68%

** كليات طب الأسنان: 78%

** كليات الهندسة: 68%

** كليات الصيدلة: 72%

** كليات العلاج الطبيعي: 76%

** كليات علوم الحاسب: 60%

** كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

** كليات التمريض: 53%

** كليات اللغات والترجمة: 53%

** كليات الإعلام: 53%

** كليات القانون: 53%

** كليات الفنون التطبيقية: 53%