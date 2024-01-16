مؤرخ يهودي يكشف 6 عوامل تشير إلى نهاية إسرائيل.. منها تردي الوضع الاقتصادي

قال المؤرخ اليهودي، إيلان بابيه، المناهض للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إن دولة إسرائيل تقترب من نهايتها، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية أن تبدأ في العمل للسيطرة الكاملة على فلسطين.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها إيلان بابيه في مدينة حيفا، نشر تفاصيلها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز 6 عوامل تؤكد نهاية المشروع الصهيوني، قائلًا إن الصراع الداخلي في إسرائيل يزداد بين العلمانيين والمتطرفين، والدعم العالمي غير المسبوق الذي فازت به القضية الفلسطينية بسبب عدوان السابع من أكتوبر على قطاع غزة، وأيضًا إدراج إسرائيل كدولة فصل عنصري من بعض المنظمات الدولية.

تردي الوضع الاقتصادي

وأوضح أن تردي الوضع الاقتصادي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الفقر وضعف القدرة الشرائية يشير إلى نهاية الدولة اقتصاديًا، وعجز الجيش عن حماية الشمال والجنوب وتحول اليهود إلى لاجئين داخل الدولة، هو من أهم الأسباب التي تشير إلى نهايتها، وأيضًا رفض الأجيال الجديدة من يهود العالم ما تقوم به إسرائيل، بالتزامن مع أحداث 7 أكتوبر.

وكان المؤرخ اليهودي إيلان بابيه، قال بحسب وسائل إعلام عبرية، إن نهاية دولة الاحتلال الإسرائيلي ستكون فض غضون 10 إلى 30 عامًا، مضيفًا: «لا أريد أن أنتظر لمدة 30 عامًا في هذه الحالة، آمل أن تكون الفترة أقصر».