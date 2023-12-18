وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفصائل الفلسطينية ويصفها بـ«النازية»

قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، إنه لن يسمح بتحويل «شيكل واحد» من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى الفصائل الفلسطينية، واصفا إياهم بـ «النازية» أو عائلات الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»

محاولة إدخال طرف دولي ثالث

وفي حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني المتطرف «هتسيونوت حداتيت»، قال سموتريش إنه سمع عن بعض الحلول الممكنة للمشكلة، بما في ذلك تدخل دول ثالثة لضمان وصول الأموال.

وصف الفصائل الفلسطينية بالنازية

وقال وزير المالية الإسرائيلي: «أريد أن أوضح الأمر قدر الإمكان هذا لن يحدث أبدًا! وطالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل، فلن يتم تحويل شيكل واحد إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولن يتم تحويل «شيكل واحد» إلى عائلات الفصائل في يهودا والسامرة وغزة.

ويبدو أن وزير المالية يشير بشكل خاص إلى الأموال التي تقتطعها إسرائيل من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تحول إليها الأموال عادة.

محاولات اقتطاع جزء من الأموال

وفي أوائل نوفمبر، صوّت مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لصالح تحويل جزئي للضرائب التي تم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مطروحًا منها حوالي 100 مليون دولار مخصصة لاستخدامات مختلفة في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت قبول هذا النقل الجزئي، حيث وصف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الاقتراح بأنه «قرار سياسي» يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.

وقال وزير المالية إنه أوضح موقفه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بعبارات واضحة».