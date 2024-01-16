بعد الخسائر الفادحة.. فيديو يوثق لحظة انسحاب قوات الاحتلال من شمال غزة

أعلن وزير الدفاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال الساعات القليلة الماضية، انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمال قطاع غزة، نُشر مقطع فيديو لدبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تنسحب من شمال القطاع.

إنهاء الاجتياح البري الإسرائيلي في غزة

وتداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «إكس» المعروف بتويتر سابقا، مشاهد لمقطع فيديو توثق لحظة انسحاب دبابات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك للدخول في فترة تطوير وتدريب بعد تقييم الوضع القتالي الصعب الذي يتعرض إليه جيش الاحتلال بسبب الحاجة إلى ضباط.

لحظة انسحاب جزء من دبابات فرقة تابعة لجيش الاحتلـ.ال من قطاع #غزة... pic.twitter.com/rtrZCLAFKU — قناة القدس (@livequds) January 15, 2024

انسحاب دبابات إسرائيل من قطاع غزة

وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسحب الفرقة 36 من قطاع غزة، جاء بسبب تقييم للوضع القتالي لضرورة الحاجة إلى الحفاظ على كفاءة القوات، جراء المعارك التي تخسر بها عدد كبير من الجنود والضباط، إذ وصل العدد الإجمالي لعدد قتلى ضباط وجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 500 قتيل.

ويذكر أن إسرائيل نقلت وحدة «دوفدوفان» من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وسط مخاوف وتحذيرات من تدهور الأوضاع الاقتصادية في تل أبيب.