بعد معارك أمس في غزة.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا

بعد مرور أكثر من 100 يوم على حرب غزة التي استشهد فيها أكثر من 23 ألف فلسطيني جراء القصف المتواصل على القطاع والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط جديد برتبة رائد، وإصابة جنديين آخرين بجراح خطيرة في المعارك التي جرت ليلا بقطاع غزة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، قتل الرائد نيتسان شاسلر، البالغ من العمر 21 عاما، ضمن عناصر الكتيبة 7155، وأصيب جنديين، بجروح خطيرة، أحدهما من الكتيبة التابعة للضابط والآخر من كتيبة الهندسة.

مقتل واصابة اكثر من 500 ضابط إسرائيلي

وبذلك يرتفع عدد قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي علي قطاع غزة إلى أكثر من 523 ضابط وجندي، كما ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 189 قتيلا، في حين أصيب أكثر من 30 ألف إسرائيلي بإعاقات مختلفة.

عمليات دهس وطعن في إسرائيل

يذكر أن، امرأة قتلت وأصيب نحو 19 مستوطنًا إسرائيليًا، أمس الاثنين، بجروح في عمليات دهس وطعن في مدينة رعنانا وسط إسرائيل، حسبما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على تطبيق «إكس» المعروف بتويتر سابقا، أن هناك مشتبهين بهما سرقا بسرقة سيارة سيدة ودهسا عددا من الإسرائيليين في أماكن مختلفة.