خبير اقتصادي عن زيادة الأجور والمعاشات: الدولة تخفف عن المواطن

كشف الدكتور أسامة سعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف عن تفاصيل التوجيهات الرئاسية برفع الأجور والمعاشات، موضحا أن الزيادة في الأجور والمعاشات مبهجة لأنها تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية.

حزمة القرارات تأتي لمواجهة آثار اقتصادية عالمية

وقال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية، وهذا يعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.

توجيهات رئاسية لرفع العبء الاقتصادي عن المواطنين

وأضاف أن وزير المالية أعلن عن توجيهات رئاسية لرفع العبء الاقتصادي عن المواطنين، وهذه لا يمكن فصله عن تدخلات الدولة 5 مرات، خلال 4 سنوات لمساعدة المواطنين.

تدخل الدولة يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها مصر

وتابع أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن تدخل الدولة يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري بالتبعية نتيجة الأزمات التي تتمثل في البيئة والصحة، لافتا إلى أن تدخل الدولة كان سريعا في كل مرة دون انتظار بدء الموازنة للعام الجديد.