«الزراعي المصري»: حجم تمويل المشروعات وصل لـ64% من محفظة القروض

حقق البنك الزراعي المصري المملوك للدولة، وفقًا لتصنيف محفظة القروض، نموا كبيرا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

عدد المشروعات متناهية الصغر

وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438 ألفًا و943 مشروعا للأفراد والشركات، حصلت على تمويلات بقيمة 35 مليارا و796 ألفًا بنسبة تطور بلغت 9%، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة بتمويلات نحو 6.497 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة، حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50 %.

وأوضح البنك أنه يولي اهتماما كبيرا لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامي دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة، إذ ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة، حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022، لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه، في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.

تمويل القطاع الزراعي

وأكد البنك أن القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، إذ تم مضاعفة حجم التمويلمن حجم الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% خلال 2023.

كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام، بنسب تتراوح بين 25 و70 %، وبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23 ألفًا و629 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، بنسبة نمو بلغت 123%، وفعّل البنك دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل، حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال، ضمن خطة لافتتاح 30 مركزا بجميع المحافظات.