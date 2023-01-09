5,6 مليار جنيه حجم تمويل مشروعات متناهية الصغر في 2021.. النسبة الأكبر للسيدات

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول حجم التمويلات الممنوحة من البنوك المحلية للمشروعات متناهية الصغر، إلى 5,6 مليار جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما ساهم بشكل ملحوظ في دعم أبناء 1371 قرية مصرية خلال العام الماضي.

«المركزي»: 48.7% حصة النساء من التمويلات الممنوحة

وأضاف «المركزي» في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، أن النساء استطاعت الاستحواذ على حصة كبيرة من عمليات التمويل لـ المشروعات متناهية الصغر خلال العام الماضي بنسبة بلغت 48.7% من إجمالي الأرصدة البالغ 5,6 مليارات جنيه والذي حقق نمو 483%.

457,6 ألف مستفيد بإطار المبادرة

كذلك، استطاعت الإناث العاملات بالمشروعات متناهية الصغر السيطرة على 57.1% من إجمالي عدد المستفيدين بـ مبادرة حياة كريمة، فيما ارتفع إجمالي عدد المستفيدين لـ 457,6 ألف مستفيد بنهاية العام، بنمو 482.8%.

فيما ساهمت القروض البنكية للمشروعات متناهية الصغر في توفير فرص عمل لعدد 494 ألف شخص سواء الذكور أو الإناث بالقري المصرية، وكان أغلبها بالنشاط التجاري المستحوذ على النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية سواء لحجم الأرصدة أو عدد المستفيدين.

وبحسب المركزي، فإنَّ أصحاب المشروعات متناهية الصغر المستفيدين من القروض الممنوحة لهم ارتفع لـ 457,6 ألف مستفيد بنهاية العام، بنمو 482.8%.

يأتي ذلك في إطار اهتمام غير مسبوق للدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي توفر ملايين فرص العمل للمصريين، وتساهم في زيادة الإنتاجية.