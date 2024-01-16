كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي للتقدم لامتحانات إتمام نهاية شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات»، وذلك بعد دفع رسوم الاستمارة 210 جنية في حساب صندوق دعم المشروعات.

حددت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، موجها الطلاب بمراجعة البيانات الأساسية بالاستمارة الإلكترونية جيداً واللغة الثانية دون أخطاء قبل طباعتها وتسليمها للمدرسة في لموعد المحدد.

طرق تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، طرق تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة وهي كالتالي:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الدخول علي بوابة مركز المعلومات.

- الضغط علي تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2023 .

- الضغط علي تسجيل الدخول .

- لكى تتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- الدخول وكتابة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب واللغة الثانية .

- أرفع المستندات المطلوبة .

- الضغط علي حفظ.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

- 4 صور شخصية حديثة خافية بيضاء مدون أسفل الصورة أسم الطالب بالكمبيوتر.

- أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة منها.

- صورة بطاقة الطالب وولي الأمر.

- إيصال المصروفات الدراسية وعدد 3 صور منها من البريد.

- إيصال تأمين التابلت وعدد 3 صور منها من البريد.

- إيصال رسم امتحان وعدد 3 صور منها من البريد.

- طابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنية من البريد.