«التعليم» تحذّر المدارس: لا تحرموا الطلاب من الامتحانات بسبب المصروفات

شكى عدد من أولياء الأمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، من عدم تسليم أرقام الجلوس للطلاب بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية «القسط الثاني» وإبلاغهم بعدم دخول الامتحان حال عدم سداد المصروفات الدراسية.

«التعليم» تحذّر المدارس من منع دخول الامتحان بسبب المصروفات

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا يحق لأي مدرسة خاصة أو حكومية عدم تسليم أرقام الجلوس الخاصة للطلاب ومنعهم من أداء امتحانات نصف العام، حال التأخر عن دفع المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه يحق للطلاب دخول الامتحانات سواء التزموا بمواعيد دفع المصروفات الدراسية أم تأخروا، وأي مدرسة تهدد ولي الأمر بحرمان ابنه من دخول الامتحانات عليه تقديم شكوى عاجلة.

تقديم شكوي عاجلة

وطالب المصدر، أولياء الأمور بتقديم شكوى للتعليم الخاص في الإدارة التعليمية أو المديرية أو وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة، محذّرا المدارس من منع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات الدراسية.

وتنطلق غدا الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2023، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من المحافظين.