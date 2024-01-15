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«التعليم» تنفي انتشار الجدري المائي بين الطلاب: الامتحانات مستمرة

كتب:

محمد عزالدين
11:44 م | الإثنين 15 يناير 2024
طلاب يؤدون الامتحان

طلاب يؤدون الامتحان

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن حقيقة وقف بعض الامتحانات بسبب تفشي مرض «الجدري المائي» بين بعض الطلاب قائلا إنه قبل أي امتحانات في أي مرحلة تعليمية تصدر قرارات بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد أي أمراض منتشرة، وخاصة امتحانات الترم الأول التي تأتي في فصل الشتاء.

رصد حالة مصابة بـ«الجدري المائي» في إحدى المدارس

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أنه تم رصد حالة مصابة بـ«الجدري المائي» في إحدى المدارس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، إذ أنه في حال وجود طالب يعاني من مرض ما يتم وضعه في لجنة خاصة أو في حال اعتذار طالب عن أداء الامتحان يمكن إجراؤه مع امتحانات الترم الثاني.

وشدد على أن الوزارة نفت انتشار حالات «الجدري المائي»  بين الطلاب، وإنما الإجراءات احترازية، والامتحانات مستمرة بشكل طبيعي للغاية، ولا يوجد أي تأجيلات وما شابه ذلك.

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بقلم محمد عزالدين