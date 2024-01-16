وزير الطيران أمام «اتصالات النواب» اليوم لاستيضاح خطط الوزارة ورؤيتها

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماعا مساء اليوم عقب الجلسة العامة، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية.

مراحل متطورة في مجال الذكاء الصناعي

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة أن الدولة حققت نجاحات كبيرة ومتقدمة في مجال التحول الرقمي، ووصلت إلى مراحل متطورة في مجالات الذكاء الصناعي، وأن وزارة الطيران المدني من أولى المؤسسات الناجحة في هذا المجال وأن اجتماع اليوم سيشمل أيضا استيضاح خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية وعدد من الموضوعات الأخرى.

ولفت بدوي إلى أن مصر في الجمهورية الجديدة تخطو بخطوات ثابتة نحو تأمين المواقع والمؤسسات المصرية بأعلى أنظمة الأمان العالمية، ولدينا عقول وأنظمة متطورة على أعلى مستوى.