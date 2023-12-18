رئيس «اتصالات النواب»: فوز السيسي في الانتخابات يجسد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة التنمية

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات سجلت نسبة المشاركة فيها الأعلى في تاريخ مصر، حيث صنع الشعب المصري في وحدته ملحمة تاريخية.

الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب

وقال «بدوي»، في بيان له، إن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة التي شهدتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس رغبة المصريين

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس بوضوح رغبة جموع المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولى، والتطلع إلى آمال كبيرة في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء بمزيد من المشروعات التنموية.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، أن اصطفاف المصريين خلف القيادة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة هو انحياز للوطن والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة البناء، أملا في غد أفضل، لا سيما وأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة كانت بحق غير مسبوقة، وشهد لها القاصي والداني، وتابعتها كل المنظمات الدولية والعربية في مشهد وجه فيه المصريون رسالة للعالم أجمع، ورسموا خلاله مستقبلهم بأحرف من نور، وهو ما ظهر بجلاء في نسبة المشاركة التاريخية.