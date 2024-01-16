بعد سؤال «حبك سفاح».. أستاذ جامعي يكشف الضوابط الخاصة بورقة الامتحانات

أثار امتحان مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والذي تضمن أسئلة تحمل كلمات أغاني لكلاً من نانسي عجرم وإليسا، جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حول الضوابط الخاصة بورقة الامتحانات ونوعيات الأسئلة التي يجب أن تتضمنها الامتحانات والمحظورات والمخالفات التي يجب تجنبها من قبل عضو هيئة التدريس عند وضع الامتحانات والعقوبات.

وأجاب الدكتور محمد كمال، أستاذ في جامعة القاهرة، على تلك التساؤلات، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وضع الامتحانات يخضع للعديد من الضوابط والقواعد، ولا توجد سلطة مطلقة على عضو هيئة التدريس عند وضعه، وإنما يجب الالتزام بالضوابط، لافتا إلى أن هناك دورة تدريبية تمنح لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «نظم الامتحانات وتقويم وقياس الطلاب» لتدريبهم على الضوابط منذ تكليفهم بالجداول، وحتى الانتهاء من عملية التظلمات.

وأوضح أن تلك الضوابط تتمثل في أن تكون الامتحانات على ما جرى دراسته من قبل الطلاب، وتدريس المادة طبقا لتوصيف المادة التي جرى الموافقة عليها من الجهات الرسمية، وأن لا يخرج الامتحان عن التوصيف وعما درسه الطالب بالفعل.

وأشار إلى أنه يمكن لعضو هيئة التدريس الاستعانة بأمثلة مختلفة من الواقع الذي يعيشه الطالب لقياس ما جرى استيعابه ممن قام بدراسته، من أجل إخراج الطالب من دائرة الحفظ، و التلقين إلى دائرة الفهم للمادة العلمية، وقدرته على الاستفادة منها في حياته العملية.

وتابع: «هناك عدد من المحظورات يجب على عضو هيئة التدريس تجنبها عند وضع الامتحانات»، تتمثل في الآتي:

** عدم خروج الامتحانات عن ما جرى دراسته

** أن لايكون في الامتحانات وجود أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة

** ألا يكون الامتحان شاملاً لأي أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات

** ألا يخرج عن الآداب العامة و التقاليد

** أن يقيس المستويات المختلفة للطلاب

**أن يقيس المهارات و القدرات العقلية للطلاب