حقيقة منع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بصورة منتظمة وهادئة دون مشكلات، موضحين، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب التعثر في سداد المصاريف الدراسية، والامتحانات منتظمة ولم يتم منع أي طالب من دخولها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون مشكلات، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب التعثر في سداد المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجاري، وهناك إجراءات أخرى يتم اتباعها مع غير المسددين للمصروفات، تتمثل في حجب نتائج امتحانات التيرم، مؤكدا أنّ الجامعة تقدم دعما كبيرا للطلاب من خلال صناديق التكافل الاجتماعي.

بدوره، أكد الدكتور محمد شريف، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات بمختلف أقسام الكلية سارت بصورة منتظمة، ولم يتم منع أي طالب من دخول لجان الامتحانات بسبب عدم سداد المصاريف الدراسية.