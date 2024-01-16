تراجع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الثلاثاء 16-1-2024

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بقيمة 20 جنيهًا للكيلو بالنسبة للكندوز، وتباع اللحوم للمستهلك بـ295 جنيها للكيلو في محلات الجزارة والأسواق، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 315 جنيها للكندوز البلدي، بحسب شعبة القصابين.

أسعار اللحوم اليوم

ترصد «الوطن» اليوم الثلاثاء 16-1-2024 أسعار اللحوم الحمراء وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كما يلي.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 285 جنيهًا بقيمة انخفاض بلغت 30 جنيهًا، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 290 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

سجل سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 315 جنيها.

سعر كيلو لحم الكندوز صغير في المتوسط نحو 320 جنيها.

سجل سعر كيلو لحم الكندوز كبير في المتوسط نحو 275 جنيهًا، بقيمة انخفاض 15 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

سعر كيلو اللحم الضأن في المتوسط نحو 355 جنيهًا.