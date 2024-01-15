تخفيض يصل إلى 50%.. «الزراعة» تعلن أسعار اللحوم الحمراء والأرز والبيض

أعلنت المهندسة منال إبراهيم، مدير التسويق بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح لحوم حمراء طازجة بنسب تخفيض تصل إلى 50% بأسعار تبدأ من 225 إلى 250 جنيها للكيلو بشكل يومي.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

وأضافت إبراهيم لـ«الوطن»، أنّ التخفيضات على السلع تبدأ من 25% وتصل إلى 50% حسب السلعة، حيث يباع السكر بـ27 جنيها أما الزيت فيباع فيبدأ من 57 حتى 60 جنيها، بينما يباع سعر زيت الزيتون بـ150 جنيها وسعره في الخارج 600 جنيه، والسمن الجاموسي والبقري يبدأ من 120 جنيها، في حين يبلغ سعر طبق البيض 135 جنيها للأحمر و125 جنيها للأبيض وهي أسعار أقل بكثير من الأسعار في الخارج، بينما تم طرح شيكارة الأرز بسعر 210 جنيهات للشيكارة 5 كيلو.

عناوين منافذ وزارة الزراعة

وأشارت إلى أنّ الوزارة وفرت جميع أنواع السلع بداية من الخضر والفاكهة والأعشاب في منفذ دائم عنوانه 6 شارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي بالجيزة، وهو يعرض منتجات مزارع الوزارة من العسل وزيت الزيتون والبقوليات وغيرها من السلع بأسعار مخصوم منها تكلفة الوسطاء فضلا عن جودتها المعروفة للجميع.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في المحافظات

ولفتت إلى وجود 16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي و6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة، ومنفذ في مزرعة كفر غطاطي ومنفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا، وميدان لاظوغلي بالقاهره بوزارة العدل، ومحل فاكهة (278) بداخل السوق بالعبور ومنفذ بمنطقة ابني بيتك بالمنطقة الثانية ومحل رقم (6) بالمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك، كما يوجد 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر ومنفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة ورقمه (246) بمدينة السادس من أكتوبر، والعديد من المنافذ على مستوى الجمهورية.