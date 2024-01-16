«الإفتاء» توضح معاني 9 أسماء لـ شهر رجب.. منها «الأصب» و«المقيم»

يحرص المسلمون حول العالم على الإكثار من الطاعات والعبادات مع حلول شهر رجب، لما له من فضل عظيم وثواب كبير، وهو الشهر السابع من السنة القمرية، وله عدة أسماء نشرتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وعددها 9 أسماء أخرى خاصة بشهر رجب، وهي كالتالي:

ما هي أسماء شهر رجب؟

ومن بين أسماء شهر رجب «الأصب»، وذلك لأن كفار أهل مكة كانوا يقولون عن هذا الشهر تصب فيه الرحمة صبًا.

- «المقيم»، وذلك لأنه أحد الأشهر الأربعة الحرم، وحرمته ثابتة لم تنسخ.

- ويعرف شهر رجب باسم «الأصم»، وذلك لأنهم كانوا يتركون القتال في هذا الشهر، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا صوت استغاثة.

- «الهرم» وذلك لأن حرمته قديمة من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

- «المعلى» نسبة إلى أعلى سهام الميسر الذى يحدد الأنصبة عندهم، فيقولون لفلان: السهم المعلى، إذ سمى بذلك لكونه رفيعًا عندهم فيما بين الشهور.

- «المبرئ» وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعدون من لا يستحل القتال فيه بريئًا من الظلم والنفاق.

أسماء شهر رجب

- «رجم» بالميم، وذلك لأن الشياطين ترجم فيه، والمقصود «تطرد».

- «شهر العتيرة»، وذلك لأنهم كانوا يذبحون فيه العتيرة، والمسماة الرجبية، نسبة إلى رجب.

- «رجب» وذلك لأنه كان يرجب في الجاهلية، بمعنى «يعظم».