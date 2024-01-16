احتفالا بشهر رجب.. توزيع وجبات على الفلسطينيين وكبار السن في الشرقية

اعتاد المواطنون في محافظة الشرقية الاحتفاء بشهر رجب واستقباله بالطاعات والتقرب إلى الله، ولجأت ماجدة النبراوي من مدينة الزقازيق للاحتفاء به على طريقتها الخاصة، بطهي الطعام وتجهيز وجبات لتوزيعها على الفلسطينيين المقيمين بالمدينة وكبار السن والأكثر استحقاقًا بالطعام.

التبرع بالجهد والمال

وقالت «النبراوي»، في تصريحات لـ«الوطن» إن شهر رجب شهر عظيم اعتادت فيه على تكثيف فعل الطاعات وأعمال الخير رفقة عدد من المتبرعين بالجهد أو المال، مشيرة إلى تجهيز وجبات من اللحوم والدواجن وتوزيعها على المستحقين.

توزيع وجبات على الفلسطينيين وكبار السن

وتابعت أن عددًا من الناس يتبرعون بالمال، وآخرون بالأطعمة والسلع الغذائية ثم تقوم هي رفقة بعض النساء بطهيها وتجهيزها إطعام ثم توزيعها على المستحقين، لافتة إلى توزيع الوجبات أول اثنين في شهر رجب خاصة أن البعض يكون صائم وتوزيعها على الطلاب الفلسطينيين في محيط الزقازيق وكبار السن والنساء الأكثر احتياجا.

وأضافت أن أعمال الإطعام مستمرة طوال العام، ولكنها تكثفها في المناسبات الدينية بفضل زيادة التبرعات وأعمال الخير خلالها، معلقة: «الحمد لله كل مناسبة دينية بنكثف الأعمال الخير وفي شهر رجب اتعودنا نعمل إطعام نفرح أهالينا».