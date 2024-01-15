عالم بالأزهر: يجوز الجمع بين نيتين في صوم رجب (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز جمع نيتين في صيام رجب، لافتا إلى أن الإنسان الذكي هو من يستثمر أيام الله في أعمال الخير والتقرب لله.

الصيام في الأشهر الحرم

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس: «مفيش مشكلة لو امرأة عليها أيام صيام قضاء، إنها تصومهم في الأشهر الحرم، وهنا هي أوقعت الصيام فى الأيام التي يحبها رسول الله، وقضت ما عليها من أيام».

وأضاف: «سيدنا عبد الله بن عمر، كان يحب أن يمشي على سنة سيدنا النبي في كل أموره، فقد جعل دابته تلف حول نفسها في مكان ما، وعندما سأله أصحابه، قال لهم إن ناقة سيدنا النبي دارت في هذا المكان».

الإنسان لا بد أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة

ولفت الشيخ أبو اليزيد سلامة إلى أن الإنسان لا بد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في الأشهر الحرم، لافتا إلى أن من يقول إن الصيام في الأشهر الحرم بدعة فهو جاهل.

وذكر أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 سنة، وإحنا بنقول الصيام في الأشهر الحرم بدعة، هذا أمر غير معقول.

وواصل: «الأشهر الحرم لها مكانة كبيرة عند الله، وأفضل الأعمال الصالحة الصيام، والقرآن الكريم أمرنا بالصيام، والعلماء والفقهاء عمرهم ما قالوا الصيام في رجب مكروه، لكن البعض منهم رأوا أن المكروه صيام الشهر كاملا مثل صيام شهر رمضان».