مواعيد أذان المغرب بالمحافظات في ثالث أيام شهر رجب.. عدد ساعات الصيام

يحرص المسلمون على صيام يومي الاثنين والخميس طوال شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات، واليوم الاثنين هو اليوم الثالث في شهر رجب وفي نفس الوقت هو أول أيام الصيام في شهر رجب، لذا يهتم الأهالي بمعرفة مواعيد أذان المغرب في جميع المحافظات.

مواعيد أذان المغرب

وبحسب إمساكية شهر رجب لعام 2024، فإن موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:17 دقيقة، وفي محافظة الإسكندرية 5:20، وفي محافظة المنصورة 5:14، وفي محافظة الإسماعيلية 5:12، وفي محافظة قنا 5:19، وفي محافظة أسوان 5:22.

ساعات الصيام في رجب

وتبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رجب نحو 12 ساعة تقريبا في جميع المحافظات، ويحرص معظم الأهالي علي صيام يومي الاثنين والخميس بالإضافة إلى الليالي القمرية وهي أيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، للتعود على الصيام استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يحل علينا خلال أقل من 57 يوما، كما يتم تحضير وإعداد بعض المأكولات الشعبية في شهر رجب ومنها العيش البتاو والجبن الأبيض والكشك.

وفضل الصيام في شهر رجب كبير، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رجب شهر الله وشعبان شهري»، ومعنى ذلك أن شهر رجب شهر مبارك فيه فضل عظيم، وأن شهر شعبان شهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصومه كثيرا.