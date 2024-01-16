أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة.. اعرف وقتها ونصها بصوت الشيخ مشاري (فيديو)

أذكار الصباح والمساء من العبادات التي يحرص على ترديدها الكثير من المسلمين حيث تشتمل على آيات قرآنية وأدعية مأثورة، ويتناول التقرير التالي أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة مع الإشارة إلى وقت ترديدها، وفق ما ذكرته دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر قناتها بموقع يوتيوب، فضلا عن استعراض نص الأذكار التي رددها الشيخ مشاري راشد العفاسي في فيديو بثه على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، علما بأنّ الأذكاء تشمل أذكار الصباح والمساء وفق وقت ترديدها، فالدعاء الذي فيه كلمة «أصبحنا» ويردد في أذكار الصبح، يمكن ترديده في أذكار المساء مع تغيير كلمة أصبحنا إلى كلمة «أمسينا» وهكذا.

أذكار الصباح والمساء

وقبل استعراض أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة، ذكرت دار الإفتاء المصرية في فيديو عبر قناتها وقت ترديد أذكار الصباح والمساء، أنّه يمكن ترديد أذكار الصباح بعد أذان الصبح إلى الشروق، ومن فاتته يشرع له أن يأتي بها وكأنه يقضيها، أما أذكار المساء فوقتها من العصر إلى المغرب حسب ما اتفق عليه جماهير العلماء، وبعض العلماء قالوا إنّ أذكار المساء من بعد المغرب إلى العشاء، لكن المشهور أو الذي عليه جماهير العلماء هو القول الأول ومن فاتته في وقتها أيضا يشرع له أن يقضيها، لأن النوافل التي يواظب عليها الإنسان إذا فاتته يشرع له أن يأتي بها مرة أخرى في غير وقتها.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عددا من أذكار الصباح والمساء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

أذكار الصباح الصحيحة

وبشأن أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة، ففيما يلي الأذكار التي رددها الشيخ مشاري راشد العفاسي وبثها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب والتي جاء فيها:

- قراءة آية الكرسي.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [ البقرة: 255]

- قراءة سورة الإخلاص 3 مرات.. بسم الله الرحمن الرحيم: قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (1) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (2) لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ (3) وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ (4).

- قراءة سورة الفلق 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم: قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5).

- قراءة سورة الناس 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم: قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (1) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (2) إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ (3) مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ (4) ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (5) مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (6).

أذكار الصباح

واستكمالا لموضوع أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة وفقا لما ردده الشيخ مشاري:

- أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

- رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير مابعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

- رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

- رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أذكار الصباح الصحيحة مكتوبة

- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك «3 مرات».

- اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا انت «3 مرات».

- اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت «3 مرات».

- حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم «7 مرات».

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

- اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

- اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.

- اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم «3 مرات».

- رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا «3 مرات».

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

- أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

- سبحان الله وبحمده «100 مرة».

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير «100 مرة».

- سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشة ومداد كلماته «3 مرات».

- اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

- أستغفر الله وأتوب إليه «100 مرة في اليوم».

- اللهم صل وسلم وعلى نبينا محمد «10 حين يصبح و10 حين يمسي»

والفيديو السابق يتضمن أذكار الصباح والمساء بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.