مواجهة برلمانية جديدة.. ماذا ينتظر وزير التموين في مجلس النواب اليوم؟

يشهد اليوم مجلس النواب مواجهة برلمانية مع وزير التموين، الدكتور علي مصلحي، إذ يناقش المجلس 100 أداة برلمانية بين طلب إحاطة وسؤال برلماني حول ارتفاع الأسعار للعديد من السلع التموينية، ودور الوزارة في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، وتحسين جودة رغيف الخبز، واستعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم.

وزير التموين أمام مجلس النواب

ومن المنتظر، أن يستعرض عدد من أعضاء مجلس النواب أمام وزير التموين بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لمواجهة مصيلحي بعدد من القضايا التي تقاعست الوزارة عن مواجهتها، وأبرزها استمرار احتكار بعض السلع وعدم مواجهة الرقابة الموجودة بالوزارة بهذه الأخطاء.

وتتناول طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب أمام وزير التموين أزمة أسعار السكر رغم توفر قصب السكر والبنجر، وزيادة أسعار توريد تلك السلع التي كلفت الحكومة الكثير من الأموال دون أن يشعر المواطن بأي عائد لها.

ويبدي عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي سيحضرها وزارة التموين، عبر طلبات الإحاطة والأسئلة استغرابهم الشديد من ارتفاع أسعار سلع مثل البصل الذي أصبحت أسعاره تفوق أسعار العديد من الفاكهة.

طلبات إحاطة من أعضاء مجلس النواب لوزير التموين

كما تتضمن طلبات الإحاطة مواجهة وزير التموين خلال جلسة مجلس النواب حول استراتيجية الوزراة لمواجهة آثار أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن استمرار الأزمة الروسية الأوكرونية خاصة تأثيرها على الحبوب ومن أبرزها القمح، والمخزون الاستراتيجي المصري منه، وكذلك تتعرض طلبات الإحاطة لبطاقات التموين والسلع الموجودة عليها وارتفاع الأسعار على تلك البطاقات أيضا وأزمة المخابز التي تراجعت فيها جودة الخبز.

كما تتطرق طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب لوزير التموين إلى خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية الشون ومستودعات الدقيق والمطاحن، وطالبت عدد من طلبات الإحاطة بتطوير مكاتب التموين والتحول الرقمي والإلكتروني مثل وصول رسائل عبر المحمول وتطبيقات جديدة بعدد الصرف والسلع التموينية المتوفرة.