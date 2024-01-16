رئيس جامعة سوهاج: محونا أمية 80 ألف دارس

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصول الجامعات المصرية على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في محو الأمية، ونجاحها في محو أمية نحو مليون مواطن وذلك خلال الإحتفال باليوم العربي لمحو الأمية.

وأكد النعماني أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية متكاملة وكثفت جهودها لمحو أمية أكبر عدد من الأميين وخاصة في القري والمراكز الأكثر احتياجا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة وخطتها الاستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مضيفا ان إجمالي مساهمة الجامعة في محو الأمية بلغت نحو 80 ألف مواطن وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشار النعماني إلى أن ملف الأمية يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، حيث نجحت إدارة الجامعة في استغلال إمكانياتها المادية والبشرية، والاستفادة من قدرات طلابها، لدعم خطط الدولة والمشاركة في هذا المشروع القومي لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة في هذا الملف، استطاعت الجامعة الحصول علي مراكز متقدمة علي مستوى الجامعات المصرية، مضيفاً أن الجامعة وضعت عدد من الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للطلاب والذي جعلهم في حالة تسابق في محو الأمية، حيث يتم توزيع الطلاب على القرى، ووضع حد أدنى لكل طالب بأن يمحو أمية 4 أشخاص، إذا قام الطالب بمحو أمية 7 مواطنين يعفى من نصف رسوم السكن في المدن الجامعية، وإذا محت الطالبة أمية 10 مواطنين فتعفى من الخدمة العامة، وهذا بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأكد النعماني أن كلية التربية بجامعة سوهاج تؤدي دورا مهم بهذه القضية القومية، وطلابها المشاركون بالعدد الأكبر في محو الأمية، والذي يبرهن علي مدي إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم، باعتبارهم الشريك الأساسي المساعد لأجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بصورة أسرع وأنجح، مضيفاً ان طالبة من الجامعة تمكنت من محو أمية 59 مواطنًا وكرمتهم الجامعة بمنحه مجانية للدراسات العليا بالجامعة.