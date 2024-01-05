مرصد الأزهر يحذر من أهداف الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى أوروبا

حذّر مرصد الأزهر من الأهداف الخفية للاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الممر القبرصي لتهجير الفلسطينيين طوعًا إلى أوروبا ومنها إلى دول أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه يجرى التفاوض معها مقابل مبالغ مالية تدفع لهذه الدول مستغلين أزماتها الاقتصادية لتسهيل عملية توطين الفلسطينيين خارج وطنهم.

مرصد الأزهر يُحذر من خطة جديدة للاحتلال لتهجير الفلسطينيين

ودعا مرصد الأزهر إلى اعتماد آلية واضحة ومعلنة لعملية إدارة الممر الإنساني البحري عبر إشراك دول عربية وإسلامية تشرف على إيصال المساعدات في اتجاه واحد بما يقطع الطريق على أية محاولة صهيونية لتهجير أهل غزة، مع مواصلة الضغط الدولي لإدخال المساعدات عبر المعابر الحدودية المتعارف عليها.

وأشار المرصد في بيانه أنه رغم القيود التي يفرضها الكيان الصهــيوني على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غــزة، فقد وافق على خطة الممر الإنساني البحري من قبرص لإيصال الإمدادات عبر البحر المتوسط للقطاع، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول الهدف الخفي وراء هذه الموافقة الملطخة بدماء الفلسـطينيين.

وتابع: «نحن هنا لا نشكك في نوايا قبرص الإنسانية، بل نشكك في نوايا نتنـياهو «مجـرم الحـرب» الذي أزهق أرواح أكثر من 22 ألف شهيد، فهل أفاق من دمويته بعد نحو 90 يومًا، في الحقيقة، إن ما يصدر من تصريحات متطـرفة من المسئولين داخل الكيان المحتل يجعلنا نحذر من تحول هذا الممر الإنساني البحري إلى أداة في يد الاحتلال لتنفيذ الهجرة الطوعية بعد فشل عدوانه العسكري ومن بعدها خطة التهجير القسري، وارتفاع فاتورة خسائره المالية والبشرية في القطاع على يد المقاومة الفلسطينية».