عضو اتحاد الصناعات: مصر تمتلك القدرات والإمكانيات على جذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة ميرفت الحسيني عضو اتحاد الصناعات على أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تمثل رؤية توضح غايات تطوير الاقتصاد القومي وتغيير جذري للنمط الصناعي المصري من حيث الآليات والعمليات والمنتجات النهائية، موضحة أن أهم التغيرات بالوثيقة الاستراتيجية هي التصور الكبير للاقتصاد الأخضر، الذي يعتمد على مصادر متنوعة للطاقة المتجددة والمنتجات الخضراء.

مصر تمتلك القدرات والإمكانيات على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

وأشارت عضو اتحاد الصناعات خلال حوارها مع برنامج «أوراق إقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إلى أن مصر تمتلك القدرات والإمكانيات على جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الصناعات الخضراء موضحة أن امتلاك مصر لشواطئ طويلة على البحرين المتوسط والأحمر أتاح للبلاد قدرات كبيرة على بناء صناعات لاستخراج الهيدروجين الاخضر من مياه البحر اعتمادا على طاقات نظيفة متوفرة أيضا في مصر.

مصر ضمن دول شمال إفريقيا تتمتع بفرص أكبر من كثير من الدول الأوربية

ونبهت عضو اتحاد الصناعات إلى أن مصر ضمن دول شمال إفريقيا تتمتع بفرص أكبر من كثير من الدول الأوربية في مجال صناعات الطاقة المتجددة مع توافر نسبة سطوع شمسي كبيرة وتوافر مسطحات بحرية في البحرين المتوسط والأحمر تتوافر بها حركات رياح قوية توفر مدخلا مهما لطاقة الرياح.

مصر جاهزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال

وأشارت عضو اتحاد الصناعات إلى أن مصر جاهزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال ولكن في الوقت نفسه تحتاج إلى منظومات اجراءات وسياسات تشجيعية تركز على خلق البنية التحتية اللازمة والمسهلة لبناء معامل ومصانع الإنتاج الأمر الذي يمكن المستثمر عبر تطور الصناعة من تخفيض تكلفة إنتاج وحدة الهيدروجين، مشيرة إلى أن ذلك ما يتم بالفعل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت عضو اتحاد الصناعات على أن البنية الأساسية ليست مجرد إمكانات وقدرات وأماكن وطرق، ولكن الأهم هو النظام الإداري الحاكم للعملية الاستثمارية بشكل عام والاستثمار في مجالات الإقتصاد الأخضر، وذلك على نحو ما يسهل على المستثمر ضخ إستثماراته وبناء منشأته الإقتصادية والإنتاج في أقصر وقت ممكن، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر لاستحواذ الإقتصاد المصري على حصة مناسبة من الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية الخضراء أيضا هو تطوير نظم إدارية تسهل على المستثمر الإجراءات الإدارية وعملية ضخ الاستثمار في غضون ساعات أو حتى عدد ايام محدود وليس شهور.