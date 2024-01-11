محافظ مطروح: تطوير الأحياء السكنية لجذب الاستثمارات والسياحة (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير عدد من المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح ضمن خطة المحافظة والتي تهدف إلى الارتقاء بالمدينة بما يتواكب مع طبيعتها وإمكاناتها السياحية، من السياح وجذب المزيد من الاستثمارات.

رصف وكهرباء وغاز طبيعي

وتابع محافظ مطروح، اليوم، أعمال توسعة ورصف منطقة شارع مجمع المدارس بالكيلو 2 شرق مدينة مرسى مطروح ومشروع توسعة وازدواج مدخل حي الشروق شرق المدينة، والشارع الرئيسي بالحي، مع تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، وتوسعة أمام إدارة مرور مطروح مع أماكن انتظار سيارات لتحقيق مزيد من السيولة المرورية، وتنسيق ميدان تقاطع الشارع الرئيسي مع شارع الإمام مالك، ومراجعة وصلات كافة البنية التحتية من غاز وتليفونات وغيرها مع سرعة إنهاء شركة المياه الوصلات المنزلية للصرف الصحي قبل أعمال الرصف، وسرعة إنهاء أعمال إزالة الأكشاك وإقامة الباكيات الجديدة بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع العشوائيات، ويوفر مزيد من فرص العمل للراغبين في الحصول على باكيات أو محلات.

شنايش صرف مياه الأمطار

كما تابع محافظ مطروح، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بمطروح، والعميد حسن الحو مدير إدارة مرور مطروح، ومحمود امبابى مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومحمد إبراهيم مدير الحسابات بديوان عام المحافظة، أعمال رصف وتطوير منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو 2 بحرى طريق الإسكندرية مطروح الدولى الساحلى، والتي تتم أعمال الرصف بها حاليا للشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك عمل شنايش لصرف مياه الأمطار مع التوجيه بالإنترلوك لتغطية الشوارع الضيقة، ووضع بلدورات على جانبي الشارع.

الاستماع إلى آراء المواطنين

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لآراء ومقترحات أهالي المناطق مع إعرابهم عن بالغ سعادتهم والتقدير لجهود الارتقاء بمناطق سكنهم، وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والحياة الكريمة لهم، ووجه بضرورة بمشاركة الأهالي في الحفاظ على أعمال التطوير والارتقاء بالمناطق والشوارع المستهدف الانتهاء من مد أعمال البنية التحتية بها مع الالتزام بالنظافة ومنع إلقاء القمامة.