«الإسكان»: كيان كبير يدير أبراج العاصمة الإدارية ويعمل على جذب الاستثمارات

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مشددًا على أن كيانا كبيرا يدير الـ3 أبراج ويعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية.

العاصمة الإدارية أهم مشروعات السنوات الماضية

وقال خطاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «العاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروع تم في مصر على مدار السنوات الثمانية الماضية، وهو درة التاج للمشروعات ويضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية ومقار الشركات الدولية الكبرى».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان: «هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى نوع خاص من المعمار، وهذا ما شهدناه أمس، حيث إنه ذو طابع حديث يحقق بنية ذكية مستدامة تخدم رجال الأعمال والشركات العملاقة وتخلق فرص عمل حديثة».

كيان ضخم يدير المشروع

وتابع: «سيكون هناك كيان ضخم يدير المشروع ويشغله ويسوق له على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتيح فرص عمل واستثمار كبيرة جدا، والعاصمة بها فرص سكنية مميزة، فهناك 5 أبراج سكنية جارِ العمل فيهم، بالإضافة إلى 4 أبراج ليلية وبرج أيقوني بهم فنادق بواقع فندقين على النيل تديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم».