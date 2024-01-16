«الأوروبي لحقوق الإنسان»: العالم يشهد على الدعم المصري الكبير لإغاثة غزة

قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن خطوة جنوب أفريقيا في رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من شأنها المساهمة في تسليط الضوء بشكل أكبر على القضية الفلسطينية، خاصة أنه تم رفع القضية من قبل متخصصين في القانون وحقوق الإنسان.

تهرب إسرائيل من المسؤولية وتصدير الأزمة لأطراف أخرى

وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما جاء من تصريحات من الجانب الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حول تحكم مصر في معبر رفح يدل على أن إسرائيل تتعرض الآن لضغط دولي كبير، موضحا: «كلما تم الضغط على إسرائيل تبدأ في إلقاء اللوم على أطراف أخرى، ومن أبرزها مصر بهدف التهرب من المسؤولية، وما جاء من قبل المحامي الإسرائيلي خير دليل على أن إسرائيل الآن تحت ضغط دولي كبير».

وأشار إلى أن التصريحات التي قيلت حول مصر، تعمل على تصدير أزمة قطاع غزة إلى الدولة المصرية، وتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، فيما يهدد الأمن القومي المصري، هذا بالإضافة إلى أن هذه التصريحات هي عبارة عن محاولة لاستفزاز مصر، ولكن العالم كله شاهد على دور مصر الكبير في إغاثة غزة خلال هذه الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

إدانة حقوقية لاسرائيل

ولفت إلى أن الإدانة الحقوقية لإسرائيل مستمرة في التوسع واتخاذ خطوات أكبر، ولابد أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤدي إلى الخروج بقرار سياسي حول هذه الانتهاكات الجارية في فلسطين منذ 100 يوم أو أكثر.