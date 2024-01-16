حصاد جامعة كفر الشيخ في التصنيفات الدولية لعام 2023.. تقدم علمي ملموس

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصاد الجامعة في التصنيفات الدولية لعام 2023، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به، والذي أثمر عن تميز الجامعة في التصنيفات العالمية التي تتقدم لها، متمنياً من الجميع المواصلة والمثابرة والجد لتحسين موقع الجامعة بين الجامعات العالمية والعربية والذي يؤدي إلى رفعة الجامعة عالميا، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية

ومن جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، بما حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوي الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

حصاد جامعة كفر الشيخ في التصنيفات الدولية لعام 2023

وفيما يلي أبرز إنجازات الجامعة ومراكزها في التصنيفات الدولية لعام 2023:

تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات

حققت الجامعة مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، واستطاعت الجامعة أنّ تأتي ضمن أفضل 500 جامعة عالمية فى 7 تخصصات، ففى تخصص العلوم البيولوجية حققت الجامعة المرتبة (201-300) عالمياً والمركز الأول محلياً، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (401-500) عالمياً والمركز الأول محلياً، وفي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (39) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت فى المركز (76-100) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققت المركز (101-150) عالمياً والمركز الثاني محلياً، وفي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية حققت المركز (401-500) عالمياً والمركز الثاني محلياً، كما حققت المركز (201-300) عالمياً فى تخصص علوم الهندسة والطاقة والمركز الثاني محلياً.

التصنيف الأمريكي US News

تقدمت جامعة كفر الشيخ في التصنيف الأمريكي US News للعام 2022 - 2023، حيث احتلت المرتبة (639) عالمياً و(17) إفريقياً و(5) محلياً بالتصنيف ضمن (2165) جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام مقارنة بالمرتبة (914) عالمياً و(27) إفريقياً و(8) محلياً للعام 2022 - 2021، وبذلك تكون الجامعة تقدمت 275 مركزاً عالمياً.

التصنيف الأمريكي US News للتخصصات

ظهرت الجامعة في تخصص الموضوعات في التصنيف الأمريكي US News للعام 2022 - 2023 في تخصص علوم النبات والحيوان، حيث احتلت المرتبة (137) دولياً و(2) إفريقياً والأول محلياً، وفي تخصص العلوم الهندسية، احتلت المرتبة (302) دولياً و(4) إفريقياً و(3) محلياً.

تصنيف QS الإنجليزي للمنطقة العربية

أُدرجت جامعة كفر الشيخ فى تصنيفQS الإنجليزي للمنطقة العربية وحصلت على المركز (101-110) في المنطقة العربية، كما أُدرجت الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي للاستدامة لأول مرة وحصلت على المركز (1201+) عالمياً.

تصنيف UI Green Metric الإندونيسي

صُنفت الجامعة ضمن الجامعات الخضراء والصديقة للبيئة، حيث احتلت الترتيب (7) محلياً، وصُنفت من أفضل (500) جامعة عالمياً لتحتل الترتيب (306) لعام 2023، وشمل التصنيف (1183) جامعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي شاركت فيه (1080) جامعة من مختلف دول العالم.

التصنيف العربي للجامعات العربية

تم إدراج جامعة كفر الشيخ بقائمة التصنيف العربي للجامعات العربية، وحصول الجامعة على المرتبة (18) عربياً من إجمالي (115) جامعة عربية و(7) محلياً من إجمالي (28) جامعة حكومية مصرية تقدمت لهذا التصنيف، وذلك في النسخة الاولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.

تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024

صُنفت الجامعة في المركز (800-1000) في تصنيف التايمز البريطاني، الذي يشمل (2673) جامعة دولية، وبذلك حافظت جامعة كفر الشيخ على المستوى الثاني بين الجامعات المصرية (29) المدرجة في هذا التصنيف، كما حلت الجامعة في المركز (410) في معيار البحث العلمي على مستوى العالم «Research Quality - Ranked 410».

تصنيف التايمز للتخصصات

حققت جامعة كفر الشيخ مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات، حيث ظهرت الجامعة ضمن أفضل (500) جامعة في مجال علوم الحياة واحتلت المركز (401-500) عالمياً والثاني محلياً، وفي مجال الفيزياء احتلت المركز (501-600) عالمياً والثاني محلياً، وفي مجال العلوم الطبية الإكلينيكية احتلت المركز (501- 600) عالمياً والثالث محلياً، وفي مجال الهندسة احتلت المركز (601- 800) عالمياً والمركز الثالث محلياً.

تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية

صُنفت الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للمنطقة العربية في نسخته الثالثة وثيقة 2023، وجاءت الجامعة على مستوى الجامعات العربية بالمركز (49) ضمن (313) جامعة ومؤسسة تعليمية ظهرت في التصنيف، حيث شاركت جامعات من (18) دولة عربية مختلفة، واحتلت الجامعة محلياً المركز (8) ضمن (37) جامعة مصرية.

تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة

صُنفت جامعة كفر الشيخ في المركز (601-800) دولياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة «التأثير»، حسب تصنيف التايمز البريطاني 2023.

تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة

جاءت الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دولياً والتي تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل على المرتبة (151- 200) عالمياً والمرتبة الثانية محلياً من أصل (30) جامعة مصرية أُدرجت في هذا التصنيف الذي ضم (963) جامعة عالمياً.

تصنيف ويبومتركس الأسباني

تقدمت جامعة كفر الشيخ في تصنيف ويبومتركس الأسباني (124) مركزاً عالمياً، حيث حصلت الجامعة على المركز (1583) عالمياً مقارنة بالمركز (1707) لعام 2022 ضمن (11993) جامعة عالمية مدرجة لعام 2023.

تصنيف سيماجو الأسباني

تقدمت الجامعة فى تصنيف سيماجو الأسباني (785) مركزاً عالمياً، حيث حصلت الجامعة على المركز (3788) دولياً مقارنه بالمركز (4573) لعام 2022 و(7) محلياً مقارنة بالمركز (11) لعام 2022 ضمن (8433) جامعة ومؤسسة تعليم عالي.

تصنيف URAP التركي

حققت جامعة كفر الشيخ تقدم في (121) مركزاً عالمياً في التصنيف التركي للجامعات طبقاً للأداء الأكاديمي URAP حيث احتلت المركز (834) عالمياً مقارنة بالمركز (964) لعام 2022 من إجمالي (3000) جامعة عالمية، والمركز (10) محليا من إجمالي (33) جامعة مصرية.