ضبط عاطلين اثنين لاتجارهما في الألعاب النارية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلَين بالإسكندرية؛ لاتجارهما في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام عاطلَين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.