رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط عاطلين اثنين لاتجارهما في الألعاب النارية بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
05:32 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حبس المتهم

حبس المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلَين بالإسكندرية؛ لاتجارهما في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام عاطلَين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ المزيد:

ضبط 179 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

ضبط 72 مخالفة متنوعة في حملة على المخابز والأسواق بالدقهلية

ضبط 73 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بسوهاج

ضبط 450 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مركز السنبلاوين بالدقهلية

ضبط 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني سويف

ضبط 46 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

ضبط 359 كيلو كبدة وأسماك فاسدة في حملات تموينية بالشرقية

ضبط 62 منشأة مخالفة في حملة لـ«مراقبة الأغذية» بالدقهلية

ضبط مخالفات تموينية في حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية
بقلم محمد بركات