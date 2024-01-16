«اتحاد الصناعات»: الدولة تقدم حوافز للاستثمارات الأجنبية في الصناعات الخضراء

أكدت الدكتورة ميرفت الحسيني، عضو اتحاد الصناعات، ضرورة العمل بكثافة على إتاحة الظروف المواتية أيضا لتطور الصناعات المغذية للصناعات الخضراء، وعلى رأسها صناعات الهيدروجين الأخضر، على نحو يثمر في النهاية عن ظهور النموذج الدائري للاقتصاد المقبل على تعميق عملية إعادة تدوير، واستخدام جميع العوامل والمنتجات الإقتصادية بما فيها الطاقة المتجددة.

دراسة قوية وواقعية

وأشارت إلى أنه يجب أن يدرس الاستثمار مدخلات هذه الصناعة على نحو يوفر دوام استمرار عجلة إنتاج المدخلات اللازمة لها، وبالتالي سد حاجاتها المتواصلة من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن في النهاية تواصل عمل المصانع وعدم توقفها لأي سبب.

حوافز للاستثمارات الأجنبية

وأشارت عضو اتحاد الصناعات خلال حوارها مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إلى أن الدولة تقدم حوافز للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الخضراء، مطالبة بضروة تقديم حوافز للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاندماج بقوة في هيكل الإقتصاد الأخضر وقطاعاته الدائرية على نحو يحدث التكامل في هيكل هذا الاقتصاد في مصر.

وأضافت أن المناطق الصناعية التي جرى إنشائها سابقا بها استثمارات كبيرة ومصانع وخطوط إنتاج تعمل ليلا ونهارا، لتغذية الأسواق المحلية وتصدير الفائض لديها للخارج.

وأشارت إلى أثر عملية الإصلاح في البيئة الإدارية المنظمة للعملية الاستثمار عموما والإستثمار الأخضر بشكل أخص، مؤكدة أن المستثمر والمصنع يصنع قراره الإستثماري ويحدد السوق ذو الأولوية لديه اعتمادا على ما توفره هذه السوق وهذا الاقتصاد من إمكانات تجعله يركز على عمله كمستثمر وكمصنع دون تشتيت الجهود في أمور فرعية أخرى تستهلك من الوقت الثمين، فمن الضروري لعمله الاستثماري والصناعي أو تستهلك موارد أخرى يمكن أن يجرى توظيفها في عمله الإنتاجي.