نواب يطالبون وزير التموين بالاستقالة.. وجبالي: الحوار مهم من أجل صالح المصريين

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّه لا داعٍ للاعتراض على طلبات الإحاطة والمناقشات البرلمانية، طالما أنّ النواب لا يخرجون عن حدود النقد.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، أنّ الرأي والرأي الآخر ضروريان في مجلس النواب، لأن ذلك يعكس التنوع الفكري للشعب المصري.

وكان بعض النواب قد اعترضوا على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على وزير التموين، والذي طالبه بالاستقالة، ورد داوود على الاعتراضات، قائلا إنّ ارتفاع الأسعار يضر بالشعب المصري، ويتطلب تحركا من الحكومة لإنقاذ الموقف.

كما وجّه النائب نافع عبد الهادي اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا إنّ الموظفين في الوزارة تحولوا إلى تجار، وأنّ الوزير عاجز عن السيطرة على الأسواق.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الحوار بين النواب والحكومة، من أجل تحقيق الصالح العام.