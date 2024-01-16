أعضاء «النواب» ينتقدون وزير التموين تحت القبة: لا بد من حلول خارج الصندوق

وجّه عدد من النواب انتقادات لسياسات وزارة التموين وارتفاع أسعار السلع، خاصة السكر، وتساءلوا «كيف ترتفع أسعار السكر في بلد السكر؟»، كما استعرض النواب خلال عرض طلبات الإحاطة غياب الرقابة عن الأسعار.

وطالب محمد عبادة عضو مجلس النواب، خلال عرض طلب الإحاطة في جلسة اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوحيد الأسعار، وأن تكون معارض السلع «أهلا رمضان» متاحة طوال العام في كل المحافظات وليس فقط خلال شهر رمضان لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنّ عودة التزاحم وطوابير الخبز يجب أن تنتهي.

وتحدّث النائب كمال أبو جليل عن ارتفاع أسعار أنابيب البوتجاز التي وصلت إلى 120 جنيها، وظهور سوق سوداء لبيعها، والتلاعب بالمستودعات، مطالبا بتدخل الوزارة وزيادة الرقابة.

وأكد النائب عربي فؤاد، أنّ المواطن لا يشعر بوزارة التموين في الشارع، ولا يوجد مفتشين تموينيين، وأنّ العالم ومصر يمران بظروف استثنائية، ولا بد من حلول خارج الصندوق.

ةطالب النائب رمضان أبو حسان، بحل مشكلة موزعي السلع ووقوع السيستم في بعض المناطق، ما أثر على حصص العديد من المواطنين، بينما أشار النائب عيد حماد إلى أنّ المشكلة في الاحتكار، وأنّ بعض شركات التجار محدودي العدد يتحكمون في السكر، وبعض السلع الأخرى.

وتشهد الجلسة العامة المنعقدة اليوم مناقشة أكثر من 100 أداة برلمانية، منها 97 طلب إحاطة موجّهة إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين حول ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الغذائية، ومشاكل السلع التموينية، ودور الوزارة في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، وتحسين جودة رغيف الخبز، واستعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم من خلال توفير السلع الغذائية وأسعار اللحوم ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع مثل السكر والبصل والأرز.