نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. اعرف شكل وعدد الأسئلة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الأول، وأهم المصطلحات والأسئلة المتوقعة بالامتحان، لتكون مراجعة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل الامتحانات، والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء، وفقا للجداول المعلنة بالمديريات التعليمية.

نماذج استرشادية ومواصفات وأسئلة اللغة العربية

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول على مجموعة من الروابط لمراجعة ومعرفة شكل وعدد أسئلة مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى حل النماذج الاسترشادية للتدريب قبل الامتحانات غدا، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية:-

- رابط لملخص وأهم الأسئلة لمادة اللغة العربية .

- رابط نموذج استرشادي لامتحان مادة اللغة العربية ونماذج اختبارية .

- رابط بمواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية.

- رابط بمواصفات الورقة الامتحانية اللغة العربية للطلاب المكفوفين.

- رابط مواصفات الورقة الامتحانية اللغة العربية للطلاب المدمجين.

- رابط مواصفات الورقة الامتحانية اللغة العربية الصم و ضعاف السمع.

- رابط حصص مسجلة لشرح مادة اللغة العربية .

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023/2024، غدا الأربعاء بمادة اللغة العربية وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب، وإجراءات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني من منع دخول الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.