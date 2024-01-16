الأزهر يستبعد انتهاء حرب غزة قريبا لـ5 أسباب.. منها رفض الاحتلال للقيادة العربية

أكد مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن هناك 5 أسباب وراء استبعاد انتهاء حرب غـزة في أجل قريب، وذلك وفقا لما استعرضته بعض الصحف والمجلات العالمية.

5 أسباب وراء استبعاد انتهاء حرب غزة قريبا

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة، 5 أسباب وراء استبعاد انتهاء حرب غزة قريبا، حسب ما أكده مرصد الأزهر، والتي جاءت كالتالي:

- إدراك قادة الكيان الصهيوني استحالة إنشاء دولة يسيطر عليها اليهود، مع مجموعة عربية تمثل الأغلبية، أو تشكل تهديدًا ديمغرافيا.

- شعور الفلسطينيين بالغضب إزاء لجوء قادة الكيان الصهيوني إلى أعمال تطهير عرقي خلال عام 1948، ومرة أخرى في عام 1967، عندما استولوا على الضفة الغربية.

- قلة عدد سكان الاحتلال الإسرائيلي وجغرافيته الضعيفة، أعطت قادته حافزا قويا لجعل الكيان الصهيوني أكثر أمنا من خلال توسيع حدوده.

- تمسك المفاوضون الصهاينة بأن أي كيان فلسطيني أو أية دولة فلسطينية في المستقبل، يجب أن تكون منزوعة السلاح فعليا، مع احتفاظ الكيان بسيطرة كبيرة على حدود الدولة الفلسطينية الوليدة ومجالها الجوي؛ لكن هذا الطرح يجعل الفلسطينيين رهينة لدى الكيان الصهيوني وربما دول أخرى، لذا ينفر الفلسطينيون منه لأسباب مفهومة.

- الكيان الصهيوني لم يخضع قط للمساءلة من راعيه وحاميه الأول، فإن حكوماته المتعاقبة لم تشعر قط بأي داع إلى تقديم تنازلات أو النظر في العواقب الممتدة لأفعاله.