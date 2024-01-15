محافظ بني سويف يبحث آليات البدء في تنفيذ أعمال كوبري «الشاملة»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة موقف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الشاملة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

مناقشة الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ كوبري الشاملة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ التجهيزات والخطوات المطلوبة للمشروع المقرر إنشاؤه أعلى ترعة الإبراهيمية، ومسار الكوبري المزمع والذي يربط منطقة غرب ترعة الإبراهيمية من شارع بورسعيد في اتجاه ميدان العبور، وأعلى السكة الحديد والإبراهيمية وصولاً إلى مديرية الطرق والنقل، بينما يتضمن الاتجاه الآخر الصعود من أمام مديرية الصحة «شرق الإبراهيمية»، ثم الارتفاع أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية، نزولًا في إتجاهين، الأول إلى شارع صلاح سالم، والثاني موازي للفرعة الأولى المحازية للصعود من شارع بورسعيد نزولًا قبل المزلقان.

الانتهاء من الرسوم الهندسية للمشروع

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للخطوات والإجراءات المبدئية اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع الكوبري، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسوم الهندسية للمشروع ورفع الإحداثيات في المسار المقترح، فيما يجري حاليًا دراسة موقف شبكات المرافق من مياه والصرف الصحي، والاتصالات والغاز الطبيعي، والكهرباء، لمراعاة كافة الملاحظات والتدابير اللازمة قبل البدء في المشروع، والتأكد من عدم تعارضها مع أية مسارات خاصة بكابلات أو خطوط المرافق.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس طارق الجزار مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري _مدير المشروع، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومحمد عبد اللطيف مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.