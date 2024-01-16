«تموين المنوفية»: تشكيل لجنة للتواصل مع التجار لوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية

قال أسامة مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إنه جرى تشكيل لجنة للتواصل مع المصانع والشركات وتجار الجملة والتجزئة وجميع حلقات التداول لحصر الكميات الموجودة لديهم ومعرفة الوارد والمتبقي والمنصرف، وبناء على هذا سيتم وضع التسعيرة على 7 سلع غذائية.

موعد وضع الأسعار

وتابع «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التموين أعلنت موعد وضع الأسعار على 7 سلع غذائية وذلك من بداية شهر مارس المقبل، بحيث سيتم وضع التسعيرة على المنتج بواسطة أصحاب الشركات وحلقات التداول على أن يتم وضع أعلى سعر للمستهلك، الأمر الذي يجعل السلع الغذائية الاستراتيجية لا ترتفع أسعارها وما لا يلتزم سيقع تحت طائلة القانون.

7 سلع استراتيجية

وأضاف وكيل مديرية التموين، أن هناك 7 سلع استراتيجية سيتم وضع التسعيرة عليها وهي: «السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول المعبأ والجبن المعبأة والألبان»، مشيرا أن هذه السلع بداية لضبط الأسعار ووضع السعر على المنتج مع احتمالية زيادة السلع في الفترة المقبلة.

واختتم حديثه أن كتابة الأسعار على المنتجات سوف يساهم في انخفاض السلع الغذائية الاستراتيجية، مشيرًا أن الأسعار ستكون موحدة لجميع منافذ البيع ومن يخالف تلك الأسعار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.