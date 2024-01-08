محافظ الغربية يفتتح معرضين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، معرضين جديدين في قريتي دفرة بمركز طنطا وسندبسط بمركز زفتى، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، استمرارا لسلسلة معارض «معا ضد الغلاء» التي يتم افتتاحها بكافة مدن وقرى المحافظة.

التوسع في إقامة المعارض

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية المعرضين واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل «المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات»، التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

إشادة المواطنين بالسلع في المعارض

والتقى «رحمي» بالمواطنين المتوافدين على المعارض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، وأشادوا بما تحتويه من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.