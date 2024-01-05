659 منفذا ثابتاً ومتحركا لتوفير السلع الغذائية بالغربية.. اعرف الأماكن

توفر محافظة الغربية السلع الغذائية ضمن مبادرة الحكومة الخاصة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 659 منفذا بينهم 57 منفذاً متحركا بشكل يومي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

تنسيق بين الجهات المعنية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، والجهات المعنية من وكلاء الوزارات المعنية وفرت كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومُحاربة احتكار السلع الغذائية والغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام امنه وزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق.

انتشار المنافذ والمعارض

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية تنفذ توجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحرص على وجود منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية، ضمن مبادرة كلنا واحد، والجمعيات الاستهلاكية، الشركة العامة لتجارة الجملة، منافذ المنطقة الشمالية، أمان، وجميعها بين ثابتة ومتحركة، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وبيانها وفقا للجدول التالي: