حدث ليلا: رسالة من الاحتلال الإسرائيلي للسنوار.. وهجوم على سفينة أمريكية

تطورات متلاحقة شهدتها عدد من الدول حول العالم خلال الساعات كان من بينها، تهديد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بقتل يحيى السنوار أحد قادة الفصائل الفلسطينية، وإسقاط الجيش الأمريكي، صاروخ كرزو استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

لابيد: إسرائيل تستطيع قتل السنوار في فبراير

وفي تهديد صريح ضد أحد قادة الفصائل في قطاع غزة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن «تل أبيب» سنقتله لاحقا، مضيفا في كلمة، إن «تل أبيب» تستطيع قتل يحيي السنوار حتى في فبراير المقبل وستقتله عاجلا أم آجلا، ووفق «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، قال إن دون إعادة المحتجزين في القطاع إلى المنزل سيبقى الإسرائيليون في حالة انقسام كالشظايا.

إسقاط صاروخ استهدف سفينة أمريكية بالبحر الأحمر

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، فجر اليوم، إسقاط مقاتلة أمريكية، لصاروخ كروز مضاد للسفن أطلق باتجاه المدمرة «يو إس إس لابون» الأمريكية من منطقة يسيطر عليها جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

وفي اليابان، ضربت هزة أرضية فجر اليوم، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 473كيلومترا، وفق لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر إيزو باليابان على مسافة 373 كيلومترا جنوب شرق مدينة كوشيموتو.