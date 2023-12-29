«معلومات الوزراء»: إنهاء 96% من مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل وآخر تطورات أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد، الذي يستهدف زيادة حجم التداول وتلبية الزيادة المتوقعة في حجم التداول، موضحًا أنه جرى الانتهاء من 96% من مشروع التطوير.

تفاصيل أعمال تطوير الميناء

- تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية.

- إنشاء أرصفة وساحات وبنية تحتية.

- معالجة الهبوط بالرصيف السياحي.

- رفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2.

- إنشاء شبكات حريق وصرف صحي وتصريف أمطار.

- إنشاء سور جديد بطول 276 مترًا، وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات و5 أبراج مراقبة.

- تنفيذ مشروع تطوير وتكريك رصيف «عباس» بطول 675 مترًا.

شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجستيات، بالأكاديمية البحرية، أن الموانئ والمناطق اللوجيستية تسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر في أن تكون مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنها توفر منافذ بحرية استراتيجية للتجارة والشحن العالمي، كما تقوم المناطق اللوجيستية بتوفير شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والمرافق اللوجستية الأخرى لتسهيل النقل البري للبضائع.

وأضافت لـ «الوطن»، أن الموانئ والمناطق اللوجيستية تحتوي على بنية تحتية متطورة تتضمن مرافق التخزين والتخليص الجمركي، وتوفر هذه المرافق الحديثة بيئة ملائمة للشركات لإدارة سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، كما تعمل الموانئ والمناطق اللوجيستية كمغنيات استثمارية للشركات العالمية، بفضل البنية التحتية المتطورة والإجراءات الجمركية الميسرة والقوانين المشجعة للأعمال.