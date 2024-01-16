قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي

التقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، بالفريق موندى لوبيسي، قائد القوات البحرية لدولة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

تناول اللقاء مناقشة عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وكذا زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقوات البحرية.