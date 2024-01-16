«القاهرة الإخبارية»: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة 9 مساء

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إنه في التاسعة و45 دقيقة اليوم، ستبدأ جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة اتفاق الحديدة.

الهجمات الأمريكية البريطانية

وأضاف نور الدين، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الجلسة ستكون تشاورية حول ما يحدث بباب المندب والهجمات الأمريكية البريطانية الأخيرة، وسينضم للجلسة الأولى، رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة، ثم ترفع الجلسة لتبدأ جلسة أخرى مغلقة، ولكن ستكون أكثر تركيزا على ما يتم هناك من هجمات للحوثيين، وما أعقبه من رد أمريكي بريطاني.

وتابع أن الأمين العام قد تحدث في بيان، مؤكدا أنه لا بد من الالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن الهجمات من الحوثيين، وشدد على أنه لا بد من الالتزام من الحوثيين وعدم تكرار مثل هذه الهجمات.