محاكمة دونالد ترامب بعد فوز ساحق في ولاية آيوا اليوم

يبدو أن سعادة دونالد ترامب بالفوز الكبير الذي حققه في ولاية آيوا هناك ما يكدرها اليوم، إذ من المقرر أن يمثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة مدنية في نيويورك، لمقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.

ترامب سيحضر افتتاح المناظرات

وكان ترامب أعلن الخميس الماضي عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه في قاعة المحكمة في مواجهة، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيحضر افتتاح المناظرات، ثم يواصل حملته الانتخابية في اليوم ذاته في نيوهامشير، الولاية الثانية التي ستشهد تصويتاً في الانتخابات التمهيدية.

وقال ترامب، إنه لم ير هذه الكاتبة في حياته وإنه ليس لديه أى فكرة عن هويتها، ووصفها بالكاذبة المجنونة، رغم إدانته في مايو الماضي بالاعتداء عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، ومطالبته بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.

وأعربت فيه محامية المدعية روبرتا كابلان عن قلقها من أنّ ترامب سيحوّل الجلسة إلى سيرك ويسعى إلى زرع الفوضى.

ترامب يستهدف بـ6 محاكمات

جدير بالذكر أن ترامب في 6 محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، حولها كلها إلى منصّة سياسية، وهجوم على القضاة والمدّعين العامين، باتهامهم بقيادة حملة شعواء لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وكتب على موقعه الإلكتروني مخاطباً أنصاره قائلا: «لست أنا الذي يستهدفونه بل أنتم».

وتحظى محاكمة الرئيس السباق بتوترات شديدة ما دفع القاضي لويس كابلان لرفض الكشف عن هوية المحلّفين، كما حذّر من أن «القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بالسيدة كارول بسبب التعليقات» التي وصفها بأنها تسيء لسمعتها وكاذبة وخبيثة.

فيما تسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، عن الأضرار الأخلاقية والمهنية التي لحقت بها.