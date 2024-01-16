أمطار ورياح تضرب 5 محافظات غدا.. وتحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس في المحافظات خلال الساعات القادمة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة تصل إلى 30%، مع ارتفاع في درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 2 إلى 4 درجات، على أن يكون طقس دافئ نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد البرودة في الصباح الباكر على مختلف المحافظات ليلا، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن غرف العمليات بالمحافظات.

وتؤثر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار في المحافظات

وتشهد محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم ونشاط للرياح، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة يتراوح ارتفاعه من 1.5 متر إلى 2 متر.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الأربعاء تأتي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

- شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 6 درجات

- جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.