حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار متفاوتة الشدة وبرودة شديدة

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات أجواء شتوية بامتياز، إذ من المتوقع أن يسود أغلب المحافظات طقس مائل للبرودة نهارًا، وتزداد البرودة بالتدريج بحلول المساء لتسود أجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وذلك بدءًا من غد الأربعاء الموافق 10 يناير حتى الأحد المقبل الموافق 14 من نفس الشهر، فيما تشهد العديد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار.

الطقس غدا في المحافظات

وتنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 حتى 4 درجات وفقًا لحالة الطقس غدا في المحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تكون الأجواء دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتحوّل في المساء إلى شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المزروعات في محافظة الوادي الجديد، ووسط سيناء، تكون الصقيع بسبب البرودة الشديدة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتكثف غرف العمليات وشركات الصرف الصحي بمختلف المحافظات، من استعداداتها لاستقبال سقوط الأمطار غدًا، إذ من المتوقع سقوط أمطار متوسطة مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري، سقوط أمطار خفيفة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

توقعات الرياح على المحافظات

ويتسبب نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة، في زيادة الإحساس ببرودة الطقس بمعظم الأقاليم.

ومن المتوقع أن تتأثر حركة السفن في البحر الأبيض المتوسط بسوء الأحوال الجوية، إذ يشهد البحر المتوسط اضطرابًا وارتفاع الأمواج من 2:5 وحتى 3:50 مترًا، فيما يكون البحر الأحمر معتدل الأمواج حيث يتراوح ارتفاعها بين 1:50 وحتى 2:50 مترًا.

درجة الحرارة غدا في المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات، فإنّه من المتوقع أن يكون كالآتي:

القاهرة الكبرى للوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحراره العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 7.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.