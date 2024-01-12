حالة الطقس في المحافظات اليوم.. أمطار وثلوج وصقيع على بعض المناطق

تشهد عدة محافظات اليوم الجمعة سقوط أمطار، وذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات في المحافظات، إذ تتعرض لعدد من الظواهر الجوية بينها «الأمطار، الشبورة المائية، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة».

كما حذرت غرف العمليات مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بتوخي الحذر نظراً لوجود الأتربة العالقة، وشملت التحذيرات أيضا سائقي المركبات نظرا لحجب الرؤية الأفقية جراء تأثير الشبورة المائية والأتربة العالقة.

و تتعرض بعض المحافظات اليوم إلى فرص سقوط الأمطار لاسيما محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الدقهلية»، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30%.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتتكون الثلوج والصقيع على المزروعات في محافظات «جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد»، على أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا، مع اضطرابات في الملاحة البحرية إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ونصف في البحر المتوسط.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في لقاء تلفزيوني لها من أجواء شتوية قاسية تضرب المحافظات.

وأضافت أن المحافظات تتعرض إلى كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى تعرضها إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم في المحافظات جاءت كالتالي:

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 5 درجات

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة