حالة الطقس في المحافظات اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد

تشهد عدة محافظات اضطرابا في الأحوال الجوية اليوم، وذلك بسبب منخفض جوي يضرب البلاد، إذ يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأقاليم نهارًا، بينما يتحول إلى شديد البرودة ليلًا، بسبب انخفاض الحرارة نحو 4 درجات، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بعدة مناطق.

الطقس اليوم في المحافظات

وحذرت غرف العمليات بالمحافظات، المواطنين من حالة الطقس اليوم، وخصوصًا البرودة الشديدة، موجهةً بارتداء الملابس الشتوية تحديدا لكبار السن والأطفال، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس مائل للدفء، فيما تصبح الأجواء شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وتتكون طبقة من الصقيع على المساحات المزروعة في وسط سيناء، ومختلف أرجاء محافظة الوادي الجديد.

نشاط الرياح بالمحافظات

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم الأربعاء، على معظم المحافظات، مما يتسبب في زيادة الشعور ببرودة الجو.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر وفقًا للسطور الآتية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت غرف عمليات المحافظات، حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي اليوم، إذ تضمنت خريطة سقوط الأمطار اليوم، الآتي:

- سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مدن السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشرقية، وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- سقوط أمطار خفيفة خلال المساء بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري، والتي قد تمتد ليلًا إلى عدة مناطق بالقاهرة الكبرى.

اضطراب حركة الملاحة والأمواج

وفيما يخص حركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، فإنّه من المتوقع أن تشهد اضطرابًا بسبب ارتفاع الأمواج لتصل إلى 3.5 متر، فيما تعتدل الأمواج بالبحر الأحمر ليصل ارتفاعها إلى 2.5 متر فقط.